РИАМО - 11 мая. В столице за прошедшие сутки выявили 6169 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования достигло 115909, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

«За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни», — отмечается в материале.

За весь период эпидемии в России выявили 221344 случая заражения Covid-19 в 85 регионах страны, скончались 2009 пациентов, выздоровел 39 801 человек.

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11 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.