РИАМО - 11 мая. В столице за сутки 4032 пациента вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 17 822, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822», - сказала Ракова.

Врачи назначают лечение исходя из симптомов и тяжести болезни, изучая каждый отдельный случай. Медики опираются на российские и международные рекомендации. Они также призывают не заниматься самолечением.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Отсутствие коронавируса подтверждается специальными исследованиями, которые проводятся после лечения. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В столице продолжает действовать режим самоизоляции. Все граждане должны оставаться дома, выходить можно только по веской причине. Это необходимо для сдерживания распространения коронавируса. С 12 мая в Москве начнет действовать масочный режим — в общественных местах будет обязательным ношение масок.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.