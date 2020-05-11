РИАМО - 11 мая. В бесплатных виртуальных мастер-классах, тренингах и вебинарах инновационно-образовательного комплекса «Техноград» приняли участие около 19 тысяч человек со всех городов России, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Образовательные онлайн-интенсивы «Техноград» запустил в апреле. За месяц их аудитория достигла почти 19 тысяч человек. Сейчас для дистанционного обучения доступно больше 100 программ. В ближайшее время появится еще несколько новых направлений: ландшафтный дизайн, флористика, брендинг, кибербезопасность и другие», - сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Особой популярностью пользовались онлайн-уроки английского языка, занятия по компьютерной графике и веб-разработки. Еще люди интересовались вебинарами по кулинарии, косметологии и интернет-маркетингу.

Одними из популярных направлений онлайн-мероприятий, стали темы трудоустройства, личностного роста и профориентации. На этих темы прошло более 90 мероприятий, участниками которых стали более 14,5 тысяч человек.

Более того, благодаря мастер-классам и вебинарам, зрители смогут научиться рисовать акварелью, смогут создать голосового чат-бота и познакомиться с танцевальным бизнесом и миром моды, а для тех, кого привлекает сфера недвижимости, есть вебинары по вопросам ипотечного кредитования и недвижимости.

Онлайн-программы «Техноград» проводит бесплатно. Занятия рассчитаны и на детей, и на взрослых. Узнать расписание и зарегистрироваться можно на сайте «Технограда».