РИАМО - 11 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу и навестил пострадавших в ночном пожаре в частном хосписе, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в Instagram.

Пообщавшись с врачами, губернатор выехал на место произошедшего.

«Жертвами стали девять человек. Сейчас шестеро пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще трое - в отделении терапии. По поручению Андрея Воробьева пострадавшим будет оказана необходимая помощь», - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в пансионате «Второй дом» в Красногорске поступила в МЧС в 23:59 10 мая. Последствия пожара были ликвидированы в 02:07. По данным ГСУ СК России по Московской области, в пожаре погибли девять человек.

Ранее Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в частном хосписе в Красногорске.

По версии следователей, причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

Видео с места пожара в частном хосписе в Красногорске>>