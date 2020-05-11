РИАМО - 11 мая. По факту получения 10-летним ребенком травмы головы в округе Лосино-Петровский проведут доследственную проверку, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

9 мая из деревни Улиткино округа Лосино-Петровский госпитализировали мальчика с травмой головы.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в материале.

По предварительным данным, пострадавший мальчик гулял с братом на детской площадке. Там же оказался 13-летний подросток, который в разговоре размахивал пакетом с продуктами и не заметил, как рядом с ним оказался малолетний ребенок. Мальчик получил травму головы тяжелым пакетом.