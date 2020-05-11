РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Уголовное дело возбуждено по факту смерти девятерых человек в результате пожара в частном доме престарелых в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По факту смерти девяти человек в результате пожара на территории частного домовладения в Красногорске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 мая 2020 года в частном домовладении, предназначенном для проживания лиц преклонного возраста, расположенном в микрорайоне Опалиха горокруга Красногорск произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять человек были госпитализированы.

«По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки», - добавляется в материале.

Уже производен осмотр с участием следователей-криминалистов. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Проводятся другие необходимые следственные действия.