РИАМО - 11 мая. Во время соблюдения домашнего режима люди с проблемами зрения могут носить контактные линзы каждый день, как и очки, сообщил РИАМО врач-офтальмолог сети клиник «Медси» Сергей Зиборов.

«По медицинским показаниям и линзы, и очки не противоречат никаким правилам, их можно носить все время. Кому-то некомфортен момент одевания линз, кому-то некомфортно носить очки. Их носка варьируется только такими показателями», - сказал Зиборов.

Эксперт добавил, что современные линзы очень комфортны в носке. Они проницаемы для воздуха, а смачивание глаза слезой происходит так же, как и при отсутствии линз.

Кроме того, Зиборов отметил и преимущество линз перед очками. Так, диоптрии, необходимые для коррекции зрения, одинаковы по всей поверхности контактной линзы. Линзы очков таким свойством не обладают.

«Скажем, заданные параметры минус 2 или плюс 3 полностью покрывают линзу. А когда мы используем очковую коррекцию зрения, эти цифры только в центральной точке, в периферической точке они меньше, а на периферии их вообще нет», - пояснил офтальмолог.