РИАМО - 11 мая. В Москве и Московской области в понедельник будет до 21 градуса тепла, подует юго-западный ветер, сообщается на сайте Метеоновости.

В этот день московский регион будет находиться под влиянием антициклона.

«Максимальная температура воздуха в Москве от плюс 19 до плюс 21, в Подмосковье - от плюс 16 до плюс 21 градуса», - отмечается в материале.

Юго-западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду, а атмосферное давление достигнет отметки в 743 миллиметра ртутного столба.