РИАМО - 11 мая. Девять человек доставлены в Красногорскую городскую больницу №1 после пожара в частном хосписе, еще девять погибли, сообщается на сайте администрации городского округа.

Пожар в частном коттедже в поселке Красногорская Усадьба произошел в ночь с 10 на 11 мая. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 23:59. Пожарные прибыли на место спустя 12 минут после сигнала о возгорании. Пожар потушен.

«В результате происшествия девять человек скончались на месте, еще девять доставлены в Красногорскую городскую больницу №1. Шесть человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, трое пострадавших размещены в отделении терапии», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в частном хосписе в Красногорске.