РИАМО - 11 мая. Власти городского округа Красногорск ищут родственников пожилых людей, проживающих в частном хосписе, где ночью произошел пожар, создан штаб для помощи пострадавшим, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«На данный момент мы ведем обзвон родственников – тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме. Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких», - сказала Хаймурзина.

Пожар в частном коттедже в поселке Красногорская Усадьба произошел в ночь с 10 на 11 мая. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 23:59. Пожарные прибыли на место спустя 12 минут после сигнала о возгорании. Пожар потушен. В нем погибли девять человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в частном хосписе в Красногорске.