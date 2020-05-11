РИАМО - 11 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в частном хосписе в Красногорске.

«Этой ночью в Красногорске загорелся частный хоспис. К сожалению, без жертв не обошлось, погибли люди. Мои соболезнования родным и близким», - сказал Воробьев.

Он добавил, что о ситуации с места ему всю ночь докладывал зампред правительства - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

«Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимися в беде людям», - подчеркнул глава региона.

Информация о пожаре в пансионате «Второй дом» в Красногорске поступила в МЧС в 23:59 10 мая. Последствия пожара были ликвидированы в 02:07. По данным ГСУ СК России по Московской области, в пожаре погибли девять человек.