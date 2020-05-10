РИАМО - 10 мая. За последние сутки в городе скончались 56 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
Общее число жерств коронавируса в столице достигло 1124.
Всего в Москве выявлено 109 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 13 780 человек.
В стране зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции, скончались 1915 зараженных, выздоровели 34 306 человек.
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Текстовая трансляция
10 МАЯ
- Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Общее число жерств в столице достигло 1124.
- Самые важные новости дня в карточках
- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.
- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.
- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.
- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.
- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.
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