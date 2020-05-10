РИАМО - 10 мая. Руководство Московской областной станции скорой медицинской помощи не получало сообщений от сотрудников о нехватке средств индивидуальной защиты, все бригады обеспечены дополнительными средствами индивидуальной защиты, сообщил журналистам главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все бригады скорой медицинской помощи обеспечены дополнительными средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками, защитными очками, специальными защитными костюмами, бахилами, перчатками, антисептическими и дезинфицирующими средствами, которые соответствуют необходимым классам защиты», - сказал Какурин.

Он добавил, что сообщений о нехватке средств индивидуальной защиты у выездных бригадах от медицинского персонала к руководству Московской областной станции скорой медицинской помощи не поступало.

На всех подстанциях ведется строгий учет необходимого запаса медикаментов, расходных материалов и средств индивидуальной защиты. На текущий момент по данным категориям сформирован необходимый резерв.

Средства индивидуальной защиты централизованно закупаются и доставляются на подстанции скорой помощи в необходимом количестве ГБУ МО «Мособлмедсервис». Все костюмы белого цвета с синими полосками по швам. Другие костюмы не поставляются. СИЗы используются однократно. Повторное использование категорически запрещено. Горячая линия ГБУ «Мособлмедсервис»: 84957484880.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

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- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.

- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.

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- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.