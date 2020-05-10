РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. В подмосковном Подольске на Пионерской улице провели дезинфекцию детской игровой площадки после сообщения о том, что там начали собираться группы подростков, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что на Пионерской улице, 3А группы подростков сорвали ограждение и начали приходить туда для общения, она попросила ее продезинфицировать. Администрация Подольска рассмотрела обращение.

«Дезинфекция детской игровой площадки по адресу: Подольск, улица Пионерская, 3А, проведена. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», - сказал первый заместитель главы администрации округа Подольск Владислав Лукьяненко.

Он пояснил, что в связи со сложившейся ситуацией дезинфекция детских игровых площадок ежедневно проводится сотрудниками МУЖРП №5. Контактный телефон организации 8 (496) 756-51-75 (секретарь), 8 (496) 756-51-76 (диспетчерская).

В Московской области действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, выходить из дома можно только по веским причинам.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Общее число жерств в столице достигло 1124.

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- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.

- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.