РИАМО - 10 мая. Московские парки подготовили развлекательную онлайн-программу, которая станет доступна зрителям с 11 по 17 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Развлекательную программу с 11 по 17 мая подготовили парки столичного департамента культуры. Преподаватели проведут мастер-классы по рисованию, занятия по йоге, лекции по цветоводству и многое другое. Творческие и образовательные мероприятия доступны на сайтах и официальных страницах парков в социальных сетях», — отмечается в материале.

Сад «Эрмитаж» 12 мая в 18:00 проведет мастер-класс по рисованию акриловыми красками. Ссылку на трансляцию можно будет найти на страницах социальных сетей в день эфира.

Парк Горького в соцсетях 13 мая в 14:00 опубликует мастер-класс, в котором зрителей научат рисовать волную гладь и кроны деревьев. Они смогут нарисовать Голицынский пруд гуашью.

Бабушкинский парк 12 мая в 12:00 выложит на страницах в социальных сетях лекцию о редких насекомоядных растениях саррацении и жирянке.

В свою очередь, парк «Фили» опубликует в соцсетях 13 мая в 15:00 лекцию о том, с какого возраста стоит преподавать дошкольникам английский язык, и как его правильно изучать.

Более того, для зрителей так станут доступны и тренировки. Например, парк «Музеон» 12 мая в 11:00 опубликует онлайн-тренировку по йоге критического выравнивания. А 13 и 16 мая в 11:00 подписчикам станут доступны тренировки, направленные на развитие координации движений.

В Москве из-за пандемии коронавируса приостановили деятельность многие учреждения культуры, поэтому они готовят для москвичей онлайн-программы.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.

- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.