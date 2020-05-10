РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мая. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 47-летнюю женщину, местонахождение которой неизвестно с 10 апреля, сообщается на сайте «Лиза Алерт».

«Пропала Ирина Анатольевна Торбенкова, 47 лет. 10 апреля ее видели в последний раз, с тех пор местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Ее приметы: рост —165 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, глаза голубые.

В чем была одета неизвестно. Есть особые приметы - татуировки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.