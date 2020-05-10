РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. Власти подмосковного Подольска объяснили, почему при входе в гипермакет «Глобус» нужно надевать маску, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель подмосковного Подольска задал вопрос на интернет-портале, почему при входе в гипермаркет «Глобус» заставляют купить маску. Обращение по вопросу обязательного ношения масок в гипермаркете «Глобус» рассмотрело управление потребительского рынка администрации Подольска.

Ведомство отметило, что по предписанию главного государственного санитарного врача управления Роспотребнадзора в Московской области введен режим обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах

«На основании вышеизложенного, администрация магазинов вправе настаивать на приобретении защитной маски для посещения магазина либо отказать в пропуске», - сказал заместитель главы администрации Подольска Алексей Кук.

В предписании говорится, что по состоянию на 30 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 11 710 случаев заболевания, показатель заболеваемости составил 155,33 на 100 тысяч населения. Ежедневный прирост новых случаев составляет в среднем 7%.

В 84% случаев инфицирования причиной являются контакты с ранее зараженными или бессимптомными носителями новой коронавирусной инфекции. Основной группой заболевших являются люди среднего работоспособного возраста, удельный вес больных в возрасте от 18 до 65 лет составляет 80%. На основании этих данных в Подмосковье ввели дополнительные ограничительные мероприятия в рамках проводимых противоэпидемичеких мер.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.

- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.