РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мая. В подмосковных Люберцах за прошедшие сутки выявили еще 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 997 случаев инфицирования, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«В Люберцах выявили за минувшие сутки 44 новых случая коронавируса. Всего в округе 997 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили один новый случай коронавируса, всего там зафиксировано 171 случай Covid-2019. В Дзержинском выявили 2 случая за сутки, всего в муниципалитете 248 случая инфицирования.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 1133 новых случаев заражения Covid-19. На данный момент в Московской области зарегистрировали 20558 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С 1 мая в Московской области рекомендуется носить маски в общественных местах из-за пандемии коронавируса, с 12 мая «масочный» режим станет обязательным.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.

- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.