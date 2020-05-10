РИАМО(БАЛАШИХА) - 10 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявлено еще 29 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения составляет 817 человек, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 1133 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 20558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1236 человек выписали домой из стационаров, 195 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 817 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 9 мая, в городском округе было зафиксировано 762 случая Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.

- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.