РИАМО - 10 мая. Участники группы Little Big проедут на песенный конкурс «Евровидение», если их позову, сообщает Газета.ru.

Солист группы Илья Прусикин в интервью на Youtube-канале «Евровидения» сказал, что если им дадут еще один шанс, то они будут рады.

«Если нет - то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы», — сказал Прусикин.

Он добавил, что «Евровидение» нужно не для того, чтобы доказать себе что-то, а для проведения хорошего конкурса.

Лидер группы считает, что в России много талантливых музыкантов, которые достойны представлять страну на конкурсе.

Все участники коллектива очень расстроились из-за отмены «Евровидения».

Отечественная группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении» 2020 года в Нидерландах, но из-за пандемии Covid-19 конкурс отменили.