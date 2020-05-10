РИАМО - 10 мая. В Московской области один мужчина погиб, другой — получил травмы в результате наезда электрички, сообщает в воскресенье РИА Новости.

Мужчина, получивший травмы, доставлен в ближайшее медучреждение.

«Сегодня на перегоне станций Водники и Хлебниково Савеловского направления Московской железной дороги произошло травмирование двух граждан электропоездом», — отмечается в материале.

По предварительным данным известно, что мужчины шли вдоль путей, что противоречит мерам безопасности.

На месте происшествия работают транспортные полицейские.