РИАМО - 10 мая. Народный артист СССР Василий Лановой предложил сохранить новую традицию празднования 9 Мая — исполнять песню «День Победы», сообщает Федеральное агентство новостей.

Лановой ранее обратился к россиянам с просьбой исполнить эту песню в День Победы с балконов после минуты молчания.

«Он (Василий Лановой - ред.) просил, чтобы эта новая форма празднования тоже прижилась, чтобы она сохранилась на следующие годы, потому что не все могут пойти на парад или на шествие «Бессмертного полка» — это все моменты нашего единения», — сказала его директор Антонина Журавлева.

Она также отметила, что артист ждет шествие «Бессметного полка» в сентябре.

Президент России Владимир Путин говорил, что все мероприятия в честь Дня Победы, в том числе и акция «Бессмертный полк», пройдут после окончания пандемии. Актер очень ждет определения даты шествия.

Василий Лановой – не только советский актер, но и председатель общественного движения «Бессмертный полк России».

В этом году празднование юбилея Победы прошло в Сети. В городах России провели только авиапарад и салюты. Акция «Бессмертный полк» прошла онлайн, в ней приняли участие около трех миллионов человек.

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