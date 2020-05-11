РИАМО – 11 мая. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по ситуации с Covid-19, на котором планируется обсудить продление режима нерабочих дней, сообщает Федеральное агентство новостей.

Режим нерабочих дней действует в России по 11 мая для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее российский лидер продлевал режим нерабочих дней два раза. В регионах из-за пандемии ввели режим самоизоляции.

В России за период эпидемии зарегистрировали 209688 случаев заражения Covid-19, зарегистрировано 1915 летальных исходов, 34306 человек выздоровели.

В Московском регионе режим всеобщей самоизоляции продлили до 31 мая включительно. Выходить из дома можно только по веским причинам.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.