РИАМО – 11 мая. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по ситуации с Covid-19, на котором планируется обсудить продление режима нерабочих дней, сообщает Федеральное агентство новостей.
Режим нерабочих дней действует в России по 11 мая для предотвращения распространения коронавируса.
Ранее российский лидер продлевал режим нерабочих дней два раза. В регионах из-за пандемии ввели режим самоизоляции.
В России за период эпидемии зарегистрировали 209688 случаев заражения Covid-19, зарегистрировано 1915 летальных исходов, 34306 человек выздоровели.
В Московском регионе режим всеобщей самоизоляции продлили до 31 мая включительно. Выходить из дома можно только по веским причинам.
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Текстовая трансляция
10 МАЯ
- Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Общее число жерств в столице достигло 1124.
- Самые важные новости дня в карточках
- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.
- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.
- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.
- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.
- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.
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