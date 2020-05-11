РИАМО – 11 мая. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по ситуации с Covid-19, на котором планируется обсудить продление режима нерабочих дней, сообщает Федеральное агентство новостей.

Режим нерабочих дней действует в России по 11 мая для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее российский лидер продлевал режим нерабочих дней два раза. В регионах из-за пандемии ввели режим самоизоляции.

В России за период эпидемии зарегистрировали 209688 случаев заражения Covid-19, зарегистрировано 1915 летальных исходов, 34306 человек выздоровели.

В Московском регионе режим всеобщей самоизоляции продлили до 31 мая включительно. Выходить из дома можно только по веским причинам.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Общее число жерств в столице достигло 1124.

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.

- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.