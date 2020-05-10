РИАМО - 10 мая. За нарушение режима самоизоляции в Москве составили почти 900 протоколов об административном нарушении 9 мая, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Нарушения режима самоизоляции в День Победы не были массовыми», — отмечается в материале.
Начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков сказал, что жители столицы были достаточно дисциплинированными.
В Москве до 31 мая включительно продлили все ограничения из-за распространения коронавируса, кроме того с 12 мая начнет действовать обязательный «масочный» режим.
Президент России Владимир Путин рассмотрит возможность продления режима нерабочих дней 11 мая на совещании по коронавирусу.
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Текстовая трансляция
10 МАЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.
- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.
- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.
- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.
- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.
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