РИАМО - 10 мая. За нарушение режима самоизоляции в Москве составили почти 900 протоколов об административном нарушении 9 мая, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нарушения режима самоизоляции в День Победы не были массовыми», — отмечается в материале.

Начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков сказал, что жители столицы были достаточно дисциплинированными.

В Москве до 31 мая включительно продлили все ограничения из-за распространения коронавируса, кроме того с 12 мая начнет действовать обязательный «масочный» режим.

Президент России Владимир Путин рассмотрит возможность продления режима нерабочих дней 11 мая на совещании по коронавирусу.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.

- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.