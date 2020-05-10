РИАМО - 10 мая. Заработала горячая линия для родственников пациентов больницы имени Спасокукоцкого в Москве, в которой произошел пожар, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С ее помощью можно узнать, куда после пожара эвакуировали пациентов», - отмечается в материале.

Узнать, в какое место эвакуировали родственников после возгорания корпуса на улице Вучетича после пожара можно по телефону: +7 (499) 673-00-09.

На первом этаже одного из корпусов ГКБ №50 произошло возгорание 9 мая. На пожаре погиб один человек.