РИАМО - 10 мая. Российские музеи, библиотеки и театры могут претендовать на нулевую ставку по налогу на прибыль на некоторые виды деятельность, сообщает Газета.ru.

Постановление опубликовано на сайте правительства России.

«Перечень видов деятельности закреплен в постановлении», — отмечается в материале.

Налоговые послабления распространяются на подготовку спектаклей, гастрольную деятельность для театров, а для музеев – изучение музейных предметов и музейных коллекций, для библиотек – на осуществление библиографической и информационной деятельности.

Постановление вступает в силу с даты публикации, он распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2020 года.

В связи с распространением коронавирусной инфекции свою деятельность приостановили все учреждения культуры, они готовят для россиян онлайн-программы.