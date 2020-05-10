РИАМО - 10 мая. Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о симптоме Covid-19, при котором нужно лечиться в стационаре, сообщает Газета.ru.

Она отметила, что если КТ показывает признаки коронавируса, но при этом у человека нет одышки, то можно не волноваться и проходить лечение на дому.

«Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», — сказала телеведущая в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов также считает, что одышка является тревожным симптомом и указывает на снижение дыхательной функции.

Морозов добавил, что около четверти пациентов с коронавирусом имеют серьезное поражение легких.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.

- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.