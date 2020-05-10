РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. В подмосковном Подольске фронтовые бригады 9 мая поздравили фронтовыми песнями 15 ветеранов Великой Отечественной войны и приняли участие во всероссийской акции «Поем всем двором», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Концертные фронтовые бригады от комитета по делам молодежи администрации Подольска совместно с представителями молодежной общественной организации «Громкое Подмосковье» 9 мая выезжали по 15 адресам проживания ветеранов ВОВ, чтобы подарить настоящий праздник тем, кто воевал за мирное небо надо головой», — говорится в сообщении.

День завершился минутой молчания и исполнением Гимна Победы в рамках всероссийской акции «Поем всем двором».

В состав бригад вошли Анастасия Полозова, Анастасия Гущина, Екатерина Герасимова, Александр Ушаков, Андрей Гущин, Наталья и Екатерина Грузовы, Никита Андрюхин.

Творческие бригады исполнили песни военных лет и еще раз показали ветеранам, что современное поколение помнит и гордится их подвигом. Кроме того, артисты напомнили соседям, что рядом с ними живет ветеран и о нем нужно заботиться.

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