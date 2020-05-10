РИАМО - 10 мая. Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов выделил из Резервного фонда около 81,2 миллиарда рублей на помощь малому и среднему бизнесу, которые работают в отраслях наиболее пострадавших от коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Так, в кабмине выделили 81 180 000 000 рублей на предоставление субсидий», — отмечается в материале.

Оказать поддержку таким предприятиях поручил президент России Владимир Путин.

Для получения субсидии нужно подать в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы заявление или отправить его по почте.

Чтобы получить материальную поддержку нужно сохранить не мене 90% работников от числа сотрудников в марте 2020 года.

Поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.

Правительство страны составило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, чтобы оказать им помощь.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве планируют открыть 48 закрытых вестибюлей станций метро с 12 мая. В первую очередь откроются вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки.

- Небольшие магазины одежды смогут открыться на первом этапе отмены ограничений. Для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.