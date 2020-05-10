РИАМО - 10 мая. В России школы с 1 сентября планируют возобновить обучение в очном формате, после окончания пандемии коронавируса переводить школьников на дистанционное обучение не станут, сообщает kp.ru.

1 сентября для учеников пройдет торжественная линейка и дети будут учиться в классах, как и раньше.

«Живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу, к учителю, будет продолжаться с первого сентября», — сказал в эфире радио «Комсомольская правда» замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Полностью перейти на дистанционное обучение невозможно еще из-за того, что не у всех школьников дома есть компьютер и интернет. У 700 тысяч российских учеников нет технического оснащения для обучения в удаленном формате.

Из-за того, что уроки у школьников проходили онлайн, министерство просвещения не станет переносить сроки начала учебного года на лето.

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10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.