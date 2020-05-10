РИАМО - 10 мая. Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом, где обсудит возможность продления нерабочих дней, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее режим нерабочих дней продлили до 11 мая включительно из-за пандемии Covid-19.

«Завтра у президента запланировано совещание (по ситуации с коронавирусом – ред.)», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидер России уже два раза продлевал нерабочие дни в связи с распространением коронавируса. Также он поручил подготовить план отмены ограничений, введенных из-за пандемии. Роспотребнадзор разработал три этапа выхода из самоизоляции.

В России за сутки зарегистрировали 11012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, общее число случаев заражения составило 209688. За период эпидемии 1915 пациентов скончались, 34306 человек выздоровели.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.