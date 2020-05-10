РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 мая. Госпиталь в выставочном центре «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске для пациентов с коронавирусной инфекцией готов на 90%, говорится в сообщении пресс-службы первой городской больницы.

«Госпиталь в «Крокус Экспо» для лечения больных коронавирусом готов на 90%. Об этом в ходе рабочего визита министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой доложил главный врач Красногорской городской больницы №1 Константин Соболев», — говорится в сообщении.

Госпиталь планируют открыть 12 мая.

«Новое медучреждение сможет принять 940 пациентов. Здесь же будет установлены КТ аппараты, организована лаборатория, будет 120 реанимационных коек», - добавляется в материале.

На 1 этаже завершают оснащение госпиталя оборудованием, медицинский персонал проходит необходимую подготовку в отеле.

«Министр осталась довольна визитом. Для больных в госпитале созданы комфортные палаты с душевыми, туалетами, а для медиков - все условия для безопасной работы», - заключается в материале.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.