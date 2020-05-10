РИАМО - 10 мая. В Москве в такси каждый день проводят в среднем 150 тысяч проверок цифровых пропусков, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В среднем московские водители такси ежедневно проводят около 150 тысяч проверок цифровых пропусков в приложении «Помощник Москвы», — отмечается в материале.

Водители такси должны проверять у пассажиров цифровой пропуск в рамках режима самоизоляции. Делается это с помощью сканирования QR-кода.

В Москве для поездок на транспорте, в том числе и на такси, необходимо оформить цифровой пропуск. С 12 мая в городе нужно будет обязательно носить маску и перчатки в общественных местах.

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10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.