РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. С 7 по 9 мая представители администрации городского округа Подольск и добровольцы волонтерского центра вручили ветеранам 133 юбилейные медали к 75-летию Победы, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова в честь Дня Победы ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года», тем самым отдали дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности советского народа в годы войны.

«Всего добровольцы волонтерского центра помощи гражданам, находящимся на самоизоляции в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, доставили 133 медали и продуктовых наборов от главы городского округа Подольск, а также вручили участникам ВОВ подарочные наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева. 9 мая наши волонтеры также посетили вдов участников ВОВ, вручили им подарочные продуктовые наборы от главы городского округа», - говорится в сообщении.

Юбилейная медаль утверждена президентом РФ и вручается ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. На ее лицевой стороне изображен советский солдат с автоматом. Правой рукой он пишет на стене рейхстага слово: «Победа!».



Волонтерский центр продолжает функционировать и в праздничные дни. 8 и 9 мая добровольцы доставили продукты и лекарства 91 жителю округа.

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