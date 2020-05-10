РИАМО - 10 мая. В столице за последние два месяца в два раза уменьшилось количество ДТП и смертей в авариях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Однако некоторые водители существенно превышают скорость из-за свободных дорог.

«Это привело к росту серьезных аварий из-за грубого превышения скорости и нарушения правил, в которых погибают, в том числе, дети», — отмечается в материале.

Для поездок на транспорте в Москве нужно оформлять цифровой пропуск и прикреплить к нему номера автомобилей и транспортных карты. Оформить пропуск можно на сайте mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или по СМС на номер 7377.

Рекомендуется привязывать транспортные карты к пропуску за 5 часов до предполагаемой поездки.