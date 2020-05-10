РИАМО - 10 мая. В столичной подземке на 192 станциях установили 1136 санитайзеров, работы по установке продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Теперь и на 120 станциях пригородной железной дороги установят санитайзеры для дезинфекции рук за счет средств правительства Москвы», — отмечается в материале.

Помимо дезинфекции рук, горожанам рекомендуют носить маски и перчатки в общественных местах, с 12 мая эта мера станет обязательной.

В Москве из-за распространения коронавируса продлили ограничительные меры по 31 мая: выходить из дома можно только в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.