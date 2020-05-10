РИАМО - 10 мая. В Москве пассажиры пригородных поездов и метрополитена приобрели 12,8 тысяч масок, из них 9 тысяч купили в метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В метро пассажиры купили более 9 тысяч масок, еще более 3 тысяч масок в кассах ЦППК. Также пассажиры приобрели в метро более 6 тысяч перчаток, а в кассах ЦППК - 1,6 тысячи», — отмечается в материале.

В Москве с 12 мая станет обязательным ношение масок в общественных местах для борьбы с распространением коронавируса.

Также в городе по 31 мая продлили режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причина, для поездок на транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.