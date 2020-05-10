РИАМО - 10 мая. В транспорте столицы 60% пассажиров передвигаются в масках и только 17% в перчатках, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Самый большой процент пассажиров в масках на станциях метро: «Ломоносовский проспект», «Комсомольская», «Чертановская», «Выхино», — отмечается в материале.

Низкий процент пассажиров в масках на станциях метро: «Котельники», «Домодедовская», «Щелковская», «Новокосино».

Маски и перчатки в Москве можно купить более чем на 50 станциях, они продаются в вендинговых автоматах и торговых павильонах.

С 12 мая будет введен обязательный масочный режим в общественных местах столицы.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.