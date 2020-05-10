РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мая. Жители поселков Томилино и Октябрьский подмосковных Люберец зажгли фонарики в честь 75-летия Победы, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Жители поселка Томилино и поселка Октябрьский поддержали акцию «Фонарики Победы» и в знак памяти зажгли у своих окон фонарики. Источник света каждый выбрал по душе, были зажжены свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов», - говорится в сообщении.

Таким образом каждый смог почувствовать и продемонстрировать единение в День Победы.

«Спасибо вам за то, что зажгли свет памяти и благодарности в честь героев-победителей, за отзывчивость и крепость духа», - отмечается в сообщении.

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