РИАМО - 10 мая. На пригородном железнодорожном сообщении 446 касс Центральной пригородной пассажирской компании продают маски и перчатки пассажирам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На пригородном ж/д сообщении 446 касс ЦППК уже продают пассажирам маски и перчатки. Еще 50 пунктов продаж масок и перчаток работают у МТППК («Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» - ред.)», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В Москве для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 12 мая нужно будет обязательно носить маски и перчатки в общественных местах.

Также до 31 мая включительно продлили все ограничения из-за коронавируса.

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10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.