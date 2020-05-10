РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 мая. Ученица домодедовской гимназии №5 Софья Старостина стала победительницей Всероссийского конкурса «Юный следователь», сообщила начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова.

«Ученица кадетского класса домодедовской гимназии №5 Софья Старостина стала победителем Всероссийского конкурса «Юный следователь», проводимого Следственным комитетом Российской Федерации», - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Конкурсное задание включало в себя исследовательскую работу, эссе и викторину. Софья под руководством учителя истории Веры Мульгановой подготовила научно-исследовательскую работу «Расследование фашистских злодеяний на территории СССР».

Наградой в конкурсе стала путевка на профильную смену «Юный следователь» в Международный детский центр «Артек».