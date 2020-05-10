РИАМО - 10 мая. Московские водители при привязке автомобиля к цифровому пропуску чаще всего ошибаются в вводе номера авто, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Самая частая ошибка при привязке автомобиля к цифровому пропуску — в неправильном номере авто. Например, водитель неправильно ввел регион (777 вместо 77) или пропущена буква», — отмечается в материале.

Проверить, прикреплен ли номер автомобиля к пропуску и правильно ли это сделано, можно в чат-боте @MosAutoCheckBot.

В Москве из-за введенного режима самоизоляции для поездок на транспорте нужно оформлять цифровые пропуск и привязывать к нему номер автомобиля и транспортной карты.

В общественных местах Москвы, в том числе и в транспорте, с 12 мая нужно обязательно носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.