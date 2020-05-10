РИАМО - 10 мая. С 12 мая планируют открыть 48 вестибюлей станций столичного метро, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, — в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки», — рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

В Москве действует режим самоизоляции из-за чего некоторые вестибюли метро стали немноголюдными. Выходить из дома горожанам можно только по веским причинам, а для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

С 12 мая в Москве в общественных местах нужно обязательно носить защитные маски для предотвращения распространения Covid-19.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.