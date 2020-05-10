РИАМО - 10 мая. В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека и покушения на убийство его матери, сообщила РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«В воскресенье на лестничной площадке в подъезде жилого дома по Митинской улице в Москве между двумя знакомыми произошел конфликт, в ходе которого один из молодых мужчин выстрелил в знакомого, его маму и себе в область шеи», - сказала Иванова.

От полученных ранений молодой человек 1996 года рождения скончался на месте, его матери медики оказываю необходимую помощь. Стрелка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух лиц и о незаконном приобретении и ношении оружия.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и устанавливают все детали произошедшего.