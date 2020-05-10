РИАМО - 10 мая. В Подмосковье в очередной раз разоблачили охотников за лайками и просмотрами, которые паразитируют на актуальной теме здравоохранения вместо реальной помощи коронавирусным больным.

В Сети появился фильм блогера Ирины Шихман о работе врачей во время пандемии коронавирусной инфекции. В видео с критическими замечаниями выступили несколько подмосковных врачей, а также «засветились» некоторые здания медорганизаций в регионе. Однако министерство здравоохранения Московской области, которое располагает самой полной информацией о сложившейся ситуации, предупреждает зрителей: нельзя верить всему показанному и услышанному в интернете.

Ознакомившись с видео, подмосковный Минздрав официально заявил, что зрителям представили недостоверную информацию и искаженные факты.

Например, в кадре показано, как доставляются средства индивидуальной защиты в Ивантеевскую центральную городскую больницу. Министерство сразу обратило внимание на явное несоответствие картинки реальному положению вещей.

«В здании, которое демонстрируется в кадре, не оказывается медицинская помощь жителям. На данный момент решается вопрос о его реконструкции или сносе, поэтому оно временно используется как складское помещение, в том числе для складирования средств индивидуальной защиты», - отметили в ведомстве.

В видео присутствует и съемка из-под полы, на которой сотрудница больницы осматривает принесенные на склад костюмы. По ее словам, медикам нужна «настоящая защита», но и такие костюмы сойдут. На камеру Шихман сотрудница медучреждения рассказывает, что больница имеет необходимые СИЗы. У зрителей складывается обманчивое впечатление, что врачи испытывают дефицит необходимых защитных средств, но молчат, хотя в обоих случаях съемка ведется на фоне многочисленных коробок.

На самом деле 100 строительных костюмов – это благотворительная помощь медикам от одной из политических партий. Костюмы можно использовать как средства индивидуальной защиты. Более того, сотрудница больницы, которая принимает костюмы в кадре, не разрешала себя снимать – так врач невольно стала участницей провокации.

Далее в видео представитель «Альянса врачей» вспоминает историю с передачей СИЗов в Солнечногорскую больницу. Ранее авторов этой истории уже вывели на чистую воду. Сначала «Альянс врачей» разместил у себя в соцсетях информацию о якобы передаче СИЗов в Солнечногорскую ЦРБ, но администрация медучреждения официально заявила, что это ложь, а вся ситуация похожа на неудачную попытку отчитаться за трату денег, собранных с неравнодушных людей. Оскандалившийся «Альянс» оперативно изменил информацию в Сети. По новой версии, средства защиты попали некоему сотруднику на дом.

Одно из лиц, которое засветилось в видео Шихман, - медсестра Солнечногорской больницы Неонила Клишина. Женщина делится на камеру переживаниями о работе с коронавирусными пациентами, но на самом деле она никогда не работала в инфекционном отделении. Дважды медсестру проверяли на коронавирус, проводили КТ-исследование – все процедуры показали отрицательный результат. К слову, в Солнечногорской больнице есть необходимый запас средств индивидуальной защиты медиков, поэтому о дефиците СИЗов не может идти и речи.

Еще одна подмосковная точка, которая мелькает в видеоролике, - городская больница в Реутове. Это медучреждение и его персонал тоже становились «жертвами» действий «Альянса врачей». Несколько провокационных акций не увенчались успехом, а сами реутовские врачи, которым пришлось отвлекаться от лечения больных для отражения «атак», обратились к «Альянсу» с просьбой не мешать им работать. Именно эти слова стали девизом всех добросовестных медиков, которые сегодня воюют с коронавирусом на передовой в то время, как некоторые люди пытаются заработать себе очки буквально за счет чужих жизней.

Женщину, которая рассказывает блогеру Шихман о Реутовской городской больнице, зовут Ирина Васькянина. Она заведует отделением трансфузиологии, а это направление медицинской помощи сейчас важно как никогда. По информации главврача, с января этого года Васькянина провела на работе всего чуть больше 20 дней, чередуя отпуск с больничными листами, и приступила к выполнению своих непосредственных обязанностей только в конце апреля. В это же время Васькянина развила активность в соцсетях, где размещает явно провокационную информацию. Одномоментно аналогичную информацию начал размещать у себя альтернативный «профсоюз медиков».

В то же время Ирина Васькянина забыла рассказать в своем интервью, что дала распоряжение сотрудникам своего отделения бойкотировать доставку донорской крови в отделения, где она была просто жизненно необходима. И это несмотря на наличие у медиков средств индивидуальной защиты и противочумных костюмов. В результате врачам, которые работают с коронавирусными пациентами, приходилось самим бегать за донорской кровью.

На видео заметили еще одну показательную нестыковку, которая наводит на мысль о том, что интервью срежиссировано. Ирина Васькянина рассказывает о нехватке в больнице средств индивидуальной защиты, представ в кадре в СИЗах.

«Еще раз заявляем, что все сотрудники Реутовской больницы обеспечены медицинскими масками, перчатками, респираторами, одноразовыми халатами, защитными комбинезонами, дезинфицирующими средствами. С начала апреля у сотрудников берутся мазки на новую коронавирусную инфекцию, организована работа амбулаторно-поликлинических и стационарных подразделений по недопущению распространения заболевания», - сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве разъяснили – в целях безопасности во все отделения больницы временно приостановили госпитализацию пациентов не коронавирусного профиля. В медучреждении проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

В видеоматериале Ирины Шихман также показана выгрузка СИЗов для Московской областной больницы имени профессора Розанова. Здесь присутствует уже знакомое искажение фактов – в кадре снова демонстрируется здание, которое не имеет никакого отношения к районной больнице в городе Пушкино.

«Не мешайте работать» - все чаще повторяют подмосковные врачи и медсестры, которые заняты благородным делом спасения жизней своих пациентов. У этих людей зачастую не хватает времени на отдых и общение с близкими, и уж тем более они не ищут дешевой популярности в интернете, ради которой «трудятся» хайпожоры от медицины.

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10 МАЯ

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