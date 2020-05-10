РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. В подмосковном Подольске завершили работы по благоустройству Октябрьской площади в микрорайоне Климовск, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Серьезные работы по благоустройству Октябрьской площади в Климовске завершили к 75-летию Победы: выполнили мощение, одели в гранит элементы мемориальной зоны и цветники, установили новые скамейки и фонари освещения, сделали подсветку стелы и дорогой сердцу нескольких поколений климовчан скульптуры Скорбящей матери. К ее подножию 9 мая возложили гирлянды Славы и цветы от благодарных жителей Подольска», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска к 9 мая обновляли четыре памятных монумента воинской славы. В том числе монумент «Скорбящая мать» на Октябрьской площади и саму площадь, памятный камень на улице Заводская, монумент Неизвестному солдату на улице Железнодорожная, памятный монумент на братской могиле.

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