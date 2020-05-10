РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. В подмосковном Подольске жители поддержали всероссийские акции «Поем всем двором» и «Фонарики Победы» и исполнили песню «День Победы» после общероссийской минуты молчания, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«После общероссийской минуты молчания в 19 часов вместе со всей страной самую известную и любимую песню, давно ставшую символом 9 мая, «День Победы» на стихи Владимира Харитонова и музыку Давида Тухманова, исполнили многие жители Подольска. Пели домами, дворами, семьями, из окон и с балконов. Пели искренне, воодушевленно. И радостно, и со слезами на глазах – так, как эту песню мы всегда поем в этот светлый и святой для каждого из нас праздник. Да, мы встретили этот день не так, как обычно. Но мы были вместе! С праздником – 75-летием Великой Победы!», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

У многих в окошках были портреты тех, кто воевал во время Великой Отечественной войны, трудился на благо фронта. В честь героев в 10 часов вечера жители Подольска потушили свет в окнах и зажгли «Фонарики Победы».

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