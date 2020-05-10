РИАМО - 10 мая. Небольшие магазины одежды и обуви, которые были закрыты, смогут возобновить свою деятельность на первом этапе снятия ограничений, сообщает РИА Новости.

«На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров», — сказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что для возобновления работы в магазине должны быть все условия для соблюдения социальной дистанции.

Роспотребнадзор рекомендует держать дистанцию 1,5-2 метра.

Ведомство разработало три этапа отмены ограничений в России. На первом этапе также разрешат прогулки и занятия спортом.

В России за сутки зарегистрировали 11012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, общее число случаев заражения составило 209688. За период эпидемии 1915 пациентов скончались, 34306 человек выздоровели.

Регионы России из-за распространения коронавируса ввели режимы самоизоляции.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.