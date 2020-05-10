РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. В городском округе Подольск за двое суток зафиксировали 132 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в муниципалитете выявили 1015 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб.

«По данным на 10 мая, в Подмосковье выявили 1133 новых случаев коронавируса за сутки. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 20 558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 195 человек. Выздоровели и выписались 1236 человек. В городском округе Подольск выявили еще 48 случаев. Всего в округе 1015 заболевших», - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 мая, в Подольске за сутки прибавилось 84 выявленных зараженных.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 2 826 случаев заболеваний у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в регионе, из них 1 235 человек из Москвы.

Жителям рекомендуется соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ следует вызвать врача. Также в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Подмосковье тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в регионе и указавшие в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

10 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Большинство жителей Московского региона проводят изоляцию дома. Самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в ТиНАО, в столичном Зеленограде, в подмосковных Королеве и Электростали.

- Девять человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в регионе пандемия унесла 195 жизней.

- За сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1133 заболевших. В Москве - 5551.

- За сутки в Москве умерли 58 человек c подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе скончались 1068 пациентов.